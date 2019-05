Disney avaldas tulevikuplaanid: tulemas kolm uut "Tähesõdade" filmi, "Avatar" lükkub edasi

Disney filmistuudio avaldas mitmete filmide esilinastuskuupäevad kuni 2027. aastani, kust paistavad silma ka laiemad tendentsid – lähiaastatel on tulemas veel kolm "Tähesõdade" filmi ning uus "Avatari" film lükkub aasta võrra edasi.

Praegu veel kinnitamata nimega "Avatar 2" jõuab kinodesse 2021. aasta detsembris, millele järgnevad "Avatar 3" 2023. aastal, "Avatar 4" 2025. aastal ja "Avatar 5" 2027. aastal, vahendas Variety. Esimene "Tähesõdade" film uuest triloogiast jõuab kinodesse 2022. aastal, mille järjed tulevad välja vastavalt 2024. ja 2026. aastal. Kõigi "Tähesõdade" ning "Avatari" filmide esilinastused on plaanitud detsembrisse.

Disney tuli välja ka pikaajaliste Marveli koomiksiuniversumi plaanidega – X-meeste saaga uus film "The New Mutants" lükkus selle aata suvest 2020. aasta aprilli ning sellega jätkub ka rütm, et 2020., 2021. ja 2022. aastal jõuavad igal aastal kinodesse kolm uut Marveli linateost.

Uue linastusmiskuupäeva sai ka Eoin Colferi samanimelisel romaanisarjal põhinev linateos "Artemis Fowl", mis pidi algselt jõudma kinodesse 2019. aasta suvel, kuid lükkus edasi 2020. aasta maisse. 2020. aastal on oodata ka Steven Spielbergi uusversiooni muusikalist "West Side Story" ja "101 dalmaatsia koeral" põhinevat linateost "Cruella".