Hanna-Liina Võsa muusikalikoolis esietendub muusikal "Uksed"

New Yorgis toimus 6. mail The Metropolitan Museum of Artis kostüümiinstituudi heategevuslik ball, mida nimetatakse ka moemaailma Oscariteks. Tänavune üritus oli inspireeritud kirjanik Susan Sontagi esseest "Notes on "Camp"", mis andis korraldajate sõnul osalejatele vabad käed.