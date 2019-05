Galerii: Britid tähistavad kuningliku beebi sündi

Seni pole teada, mis saab Meghani ja Harry esimese lapse nimeks. "Me ei ole veel lapse nime ära otsustanud," nentis Harry eile antud lühikeses intervjuus BBC-le ja lisas, et neil on küll olnud veidi aega sellele mõelda, kuid lõplikku otsust veel ei ole. "See, kuidas naised millegi sellisega hakkama saavad, on mõistmatu, ma olen oma naise üle väga uhke," lisas Harry.

Meghan Markle ja prints Harry astusid avalikkuse ette esmakordselt 2017. aasta septembris prints Harry loodud spordiüritusel Invictuse mängud, kus võistlevad lahingutes viga saanud endised sõdurid. Meghan Markle on tuntud eelkõige näitlejana sarjast "Pintsaklipslased" ("Suits").

Harry ja Meghan abiellusid eelmise aasta 19. mail.