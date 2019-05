Ajaloolise "Troonide mängu" kaadrisse jäi moodne kohvitops

"Troonide mängu" viimase, kaheksanda hooaja osa "The Last of the Starks" üks üllatavamaid stseene viis vaatajad hetkeks tänapäeva, kui ühe peategelase Daenerys Targaryeni ees ilutses moodne papist kohvitops, vahendas The Verge.

Sarja peaprodutsent Bernie Caulfield tunnistas pärast episoodi linastumist HBO eetris, et tegemist oli lihtsalt veaga. "Meil on kahju. Esimene koht, kus Starbucks oli, on tegelikult Westeros," tegi Caulfield sarjateemalist nalja, viidates ühele kohale "Troonide mängu" seriaalist.

Caulfieldi sõnul on sellised vead sarjas harvad, sest kunstiline meeskond on väga pühendunud. "Kui see on kõige suurem viga, mis avastatakse, on nad järelikult oma tööd hästi teinud," ütles Caulfield.

HBO pole veel kommenteerinud, kas nende keskkonda laadidakse uus versioon episoodist, kus kohvitops eemaldatakse.

Kuigi tegemist polnud reklaamiga, on kohvikett Sturbucks episoodi üle sotsiaalmeedias nalja visanud. "Starbucks, saatke mulle raha," naljatas Caulfield vastuseks kohviettevõttele.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

"Troonide mäng" on üks maailma kallimaid telesarju – ühe episoodi tootmine maksab keskmiselt kuus miljonit dollarit. Viimase hooaja avaosa vaatas 17,4 miljonit inimest.