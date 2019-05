Aasta Kool 2019 võistlus on jõudnud sinnamaani, et 54st saadetud koole tutvustavast videost on välja valitud 10, kes lähevad võistlustulle Aasta Kool 2019 võitja tiitli nimel. Järgneva kahe nädala jooksul näitame teile neid finaliste. Tänases saates tutvustame kahte esimest.