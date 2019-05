Liisi Koikson avaldas uue loo "Can't Stop Dancing"

Muusik Liisi Koikson andis välja singli "Can't Stop Dancing", mis on esimene lugu tuleval nädalal ilmuvalt lühialbumilt "Bittersweet". Värske plaat on jätk tema 2017. aastal ilmunud kauamängivale "Coffee For One".

Lugu valmis koostöös produtsent Sander Mölderiga, kellega on Liisi varasemalt ka projektipõhiselt koostööd teinud. "Teadsin ka, et ta on hetkel väga nõutud, aga õnneks talle algne demo meeldis ja mul on hea meel, et saame koos ühe linnukese lendu lasta," lisas Liisi.

"Can't Stop Dancing" on eelkõige lugu emotsioonidest. "Tants võib olla mitte ainult rõõmu, vaid nii paljude erinevate emotsioonide väljendus. Selles loos kulmineeruvad pinnapealne suhtumine, valesti mõistmine ja seeläbi kellegi ellu sisse ja välja pendeldamine koore all pakitsevaks tantsupööriseks," selgitas Liisi Koikson ja rõhutas, et samas tahtis ta selle looga au anda ka oma kunagistele öistele tantsupöörasustele, mis on nüüd selja taha jäänud. "Need olid siis nii vajalikud kogunenud pingete ja ebakindluste väljaelamiseks, muusika kätte on turvaline oma keha anda."