Galerii: Stig Rästa kirjutas Jeruusalemma nutumüüri sisse soovi

Eesti delegatsioon kahtles, kas sõita Jeruusalemma või mitte, sest kuuldused igapäevastest Gaza raketirünnakutest olid hirmutavad. Pärast Eesti suursaadiku kinnitust, et kohalike saatjatega on seal turvaline, otsustas tiim siiski minna. Tel Avivist 90 minuti kaugusel olev kaunis linn oli igati ohutu ja tänaseks ollakse muljetest tulvil õnnelikult tagasi.

Eurovisiooni laulvõistlusel on ajast-aega olnud komme ära vaadata korraldajamaa olulisemad vaatamisväärsused. Sellepärast sõidetigi Jeruusalemma, kus vanad linnamüürid peidavad enda taga hulganisti Jeesus Kristusega seotud kohti. Üks neist on kuulus Nutumüür, juutide pühapaik, mille ääres nii mõnigi pisaraid valab ja kuhu turistid oma kirjakese koos soovidega jätta tahavad. Ka Eesti eurolalu üks autoritest Stig Rästa jättis kuulsa kiviseina tohututesse pragudesse oma soovi: "On ju käimas muu hulgas üks oluline lauluvõistlus, eks ma selle peale mõtlesin."

Teine väga ainulaadne paik oli kahtlemata Jeesuse kannatuste tee Via Dolorosa ehk Kolgata tee, mida mööda pidi Jeesus risti kandes hukkamispaigale minema ja mis viib Püha Haua Kirikusse. Sinna asetati pärimuse järgi pärast Jeesuse ristilöömist tema surnukeha ja seal on ka tema hauakamber.