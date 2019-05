73-aastane muusik teatas esmaspäeval, et preemia annab talle üle California Ülikooli üliõpilaste vilistlaskogu. Kuid seda ainult selleks, et see paar tundi hiljem tagasi võtta, vahendab Consequence of Sound.

Väljaande Portland Press Heraldi sõnul tühistati auhind pärast seda, kui vilistlaskogu sai teada McLeani 2016. aasta süüdistustest koduvägivallas oma tollase abikaasa Patrisha McLeani vastu. Kuigi McLean oli end süüdi tunnistanud, jäeti süüdistus rahuldamata, sest viimane täitis kokkuleppe tingimused.

Ütlematagi selge, et vilistlaskogu jättis kodutöö – või ka lihtsa guugelduse – tegemata. McLeani pressiesindaja nimetas olukorda lugupidamatuks.