Karmel Killandi Eurovisiooni laval: siin keskel olles mõjub ta päris suurena

Karmel Killandi selgitas "Ringvaates", et seekordne Eurovisiooni lava on kolmnurga kujuline, mis iisraellaste arvates on see iidne sümbol, mis tähendab loovust. "Kui kolmnurga nurgad üheks tervikuks liita, siis tuleb sellest kokku täht ja tähti on seekordsel Eurovisiooni lauluvõistlusel tõesti palju," ütles ta ja tõi välja, et teadjad väidavad, et tänavune lava on üle aastate kõige väiksem. "Siin keskel olles mõjub ta siiski päris suurena."

"Kui möödunud aastal kujundasid lava põhiliselt prožektorid, siis tänavu on lisatud ka 450 ruutmeetri suurune LED-ekraan, seega solist on justkui LED-kujunduse sees, samasugused suured LED-ekraanid on ka artisti külgedel, seega kujundus tõotab tulla väga võimaus," ütles ta ja mainis, et lisaks 900 ruutmeetrile taustaekraanidele on saalis veel 50 pürotehnikapunkti ja 8 tossumasinat. "Tehnikat on siin päris kõvasti."

"Saali mahub 7300 inimest, kõrvalsaalis on green room, mis tänavu ei ole samas kohas, kuhu mahub 1500 inimest, aga televisioonis, kus on kõik imeline, mängitakse kõik niimoodi, nagu nad oleksid ühes ruumis koos," ütles Killandi.

Eesti eurolaulu režissöör Ove Musting kinnitas, et esimesele proovile vastavalt oli palju segadust. "Ikka on segadus, et kus need kaamerad on ja kuna saali mastaabid on niivõrd suured, siis kogu lavapilt on hoopis teine," sõnas ta.