Suurbritannia kuningakoja fänn: kõigile kuninglikele lastele üritatakse põimida sisse esivanemate nimed

Suurbritannia kuningakoja fänn Kai-Ines Nelson selgitas "Ringvaates", et tegelikult läksid Meghan Markle ja prints Harry kodusünnitusega tagasi juurte juurde. "Printsess Diana oli esimene, kes läks sünnitama haiglasse, seega võib öelda, et kodusünnitus on jälle moes," sõnas ta ja lisas, et traditsiooniliselt ei avaldata ka enne lapse sündi tema sugu.

"Kunagi isegi sünnitati kuninglikus perekonnas nii, et siseminister oli juures, isa ei tohtinud olla, aga siseminister pidi kindlasti juures olema, kinnitamaks, et see on kindlasti troonipärija ja ei toimu mingit lapse vahetamist," sõnas Nelson ja tõdes, et kõigil kuningliku meditsiinipersonali liikmetel on viimase trimestri ajal nõudmine, et nad ei tarbiks alkoholi ega käiks välisreisidel. "Nad peavad olema kogu aeg valmis ja kõige paremas vormis, puhanud ning kõige otsesemas mõttes valmistunud selleks üheks ülesandeks, milleks nad on valmistunud."

"Esimesena saab lapse sünnist teada ikkagi riigipea ehk kuninganna, kellele helistatakse krüpteeritud telefoniga," selgitas Suurbritannia kuningakoja fänn ja rõhutas, et sellega üritatakse vältida meedialekitusi. "Peale seda tehakse ametlik teadaanne ja seda informatsiooni hoitakse päris kiivalt," sõnas ta, lisades, et esialgu jääb Meghan Markle'i ema pärast sünnitust Suurbritanniasse. "Nende suhe on väga lähedane, erinevalt Markle'i suhtest isaga."

Kihlveokontorites ennustatakse enim Meghan Markle'i ja prints Harry esimese lapse nimeks Arthur, James, Philip, Edward ja Albert. "Selles mõttes on küll traditsioonid väga tugevad, sest kõigile kuninglikele lastele üritatakse põimida esivanemate nimed sisse."