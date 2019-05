Nõo reaalgümnaasiumi abiturient valmistab okstest valgusteid

Lambimeister Uku Roosna selgitas "Ringvaates", et esimese sammuna, kui ta sobib lambi jaoks sobiva oksa, üritab ta selle kohe ära koorida. "Peale koorimist üritan ta paika lõigata, et ta jääks püsti seisma, peale seda on juba lihvimised, aukude puurimise ja juhtmete vedamised," sõnas ta ja lisas, et algul ta tegi ainult laualampe, kuid nüüd on ta valmistanud juba ka 1,5-meetriseid ehitusprussist valmistatud valgusteid.

Samuti kinnitas ta, et kuigi vanemad olid algul Roosna uuest hobist üllatanud, kuid andsid hiljem hoogu juurde. "Nad ütlesid, et tee muidugi, saadki oma raha natukene juurde teenida," sõnas lambimeister ja nentis, et isa aitab teda ka valgustite valmistamisel.

"Kui algul tegin hästi palju asju käsitsi, siis nüüd teen rohkem asju ära masinatega," sõnas ta ja tõdes, et ühe lambi valmistamiseks läheb 2-3 päeva. "Vahel on ka nii, et ise vaatan pärast valgustit ja mõtlen, et midagi oleks võinud veel paremini teha, aga klient on samas väga rahul."