Tiit Maran: Gerald Durrelli loomapark on midagi fantastilist

Maran kinnitas "Ringvaates", et Durrellide loomapark kui troopiline paradiisiaed on midagi fantastilist. "Kogu see lugu selle loomaaia tekkimise ümber on midagi sellist, mis neile inimestele, kes tunnevad huvi loomaaedade ja loomade vastu, on poolmüstiline kant, kuhu kõik tahavad tunda," ütles ta ja mainis, et Gerard Durrell tahtis enda loomaaiaga toimida looduskaitseks ja loomade alalhoidmiseks. "Ta läks mingil hetkel isegi tugevalt vastuolla Inglise loomaaiandusega."

Jersey saarele jõudmiseks on Tiit Marani sõnul kaks varianti – kas Inglismaalt lennukiga või Prantsusmaalt praamiga, mis sõidab umbes tund aega. "Saar ise on väike, 180 ruutkilomeetrit ja umbes 100 000 elanikku, kuid see loomaaed on saare turismimaastikus väga oluline," ütles ta.