ERR-i programmides on käimas keskkonnakuu

ERR-i programmid tähistavad maid traditsiooniliselt keskkonnakuuna. Tänavu on teemafookuses jäätmed ja prügi sorteerimine, millele pööravad tähelepanu nii ERR-i raadio- kui ka telekanalid. Kasulikke näpunäiteid jagub läbi terve kuu ja häid nippe on oodatud jagama ka kõik inimesed.

Eestis tekib igal aastal üle 350 kilo jäätmeid inimese kohta ja kuigi jäätmete liigiti sorteerimine on kohustuseks juba aastaid, on Eestis sellega jätkuvalt probleeme. Keskkonnakuu raames annab ERR oma panuse, et laiemalt jäätmete teemale ning fookusega prügi sorteerimisele tähelepanu tõmmata. Et prügi sorteerimine on teema mitte ainult seadusandluse tasandil, vaid nõuab reaalseid muutusi inimeste käitumises, saab ERR.ee portaalis ja erinevates programmides osa nutikatest nõuannetest, kuidas prügi sorteerimisele läheneda.

Läbi mai käsitlevad jäätmete temaatikat nii ERRi raadio- kui telekanalid. ETV keskkonnasaade "Osoon" võtab prügi fookusesse kohe 6. mai õhtul, kui vaatajad viiakse kaasa jäätmeringile ja uuritakse, milline ressurss peitub tegelikult olmejäätmetes. Ka ETV2 annab võimaluse täna keskkkonnateemadel kaasa mõtelda, sest keskkonnakuu raames linastuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti haaravad dokumentaalfilmid – 6. mail film "Metsade aeg" keskendub metsamajanduse pahupoolele. Valiku keskkonnateemalisi dokumentaalfilme toob mais ekraanile ka ETV+.

Vikerraadio lükkas keskkonnakuu käima juba möödunud nädalal, seda Kaja Kärneri juhitud temaatilise "Reporteritunniga". Läbi mai avatakse keskkonnateemasid saadetes "Ökoskoop", "Labor", "Huvitaja", "Uudis+", "Vikerhommik" jt. Vikerraadio reedeses päevakommentaaris saab aga mais kuulda ka Valdur Mikita mõtteid. Fookuse keskkonnateadlikule käitumisele võtavad mais ka Raadio 4 saated.

Prügiteemadel on kaasa mõtlema oodatud ka kõige väiksemad, sest Lastejaama lehel on käimas hariv ja lustakas prügimäng, kus saab mänguliselt proovida, kuhu prügi panna.

ERR-i keskkonnakuu info leiab erilehelt, samuti kutsub ERR üles jagama oma nippe ja kogemusi kasutades #kusonprügikoht teemaviidet.