Prints Harry: me ei ole veel lapse nime paika pannud

Prints Harry kinnitas BBC-le antud lühikeses intervjuus, et Sussexi hertsoginna Meghan Markle'i ja tema lapsega on sünnituse järgselt kõik hästi.

Samuti rõhutas prints Harry, et lapse saamine on olnud tema jaoks uskumatu kogemus. "See, kuidas naised millegi sellisega hakkama saavad, on mõistmatu, ma olen oma naise üle väga uhke," ütles ta.

"Me ei ole veel lapse nime ära otsustanud," nentis ta ja lisas, et neil on küll olnud veidi aega sellele mõelda, kuid lõplikku otsust veel ei ole.