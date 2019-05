Eurovisioonieksperdid: Victor paistab teiste etteastete vahelt silma

"Victoril on karisma ja ta müüb seda, sa tahad teda ekraanil näha, olgu seal graafika taga või mitte. Tal on šarmi, kui ta oma kitarri mängib, selle ära annab ja loo lõpus tagasi saab," kommenteeris Halpin.

Ajakirjanikud tõid välja Eesti euroloo tehnilised probleemid, mille puhul ei saadud graafilist lahendust proovis hästi tööle. "Tema kasuks võib öelda, et ta ei lasknud end sellest häirida, vaid töötas edasi ja täiustas seda. Ta suutis vokaalselt anda selles osas väga hea etteaste," kiitis Halpin.

Suzanne Adams lisas, et tema ei pööranud tehnilistele lahendustele üldse tähelepanu. "Minu silmad olid liimitud Victori näole. Ta on nii armas ja ma arvasin seda hetkest, mil ma teda nägin," lausus Adams.

Angus Quinn lisas, et Eestil on aega tehnilistest probleemidest üle saada. "Ta on esineja ja teab, mida ta teeb. Seal oli heliprobleem taustalauljatega, aga ma arvan, et sarnaselt graafikaga on see tehniline probleem. Hääled ei sulanud nii nagu tahaks," selgitas Quinn.

Tema sõnul läks tehniliste probleemide peale esimeses proovis 30 minutit. "Tehnilistel probleemidel pole midagi tegemist Victori enda, laulu või võimalustega," rõhutas mees.

Ta lisas, et kuigi paljud peavad laulu "Storm" liiga raadiopäraseks, pole see tingimata halb. "Ma arvan, et see pigem annab laulule juurde, et see on kontrastiks abstraktsematele lugudele," ütles ta.

Chris Halpin ütles, et Victor paistab teiste showde vahelt välja. "Victor on nagu armas kutt, kes selle kõige keskel laulab. Kui mõned inimesed arvavad, et ta kaob sinna vahele ära, siis ma arvan, et kui üldse, siis ta paistab tänu sellele rohkem silma," arutles Halpin.