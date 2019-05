Jüri Pootsmann Eurovisioonil põrumisest: arvan, et mind ei valita sinna tagasi

Pootsmann ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et talle meenub Eurovisiooniga ainult positiivne. "Koht kohaks, see ei ole mind imelikul kombel kunagi häirinud, ma ütlen ausalt. Kõik, mis sellega kaasneb - tutvused, otse-eetri kogemus sellisel suurel laval, kõik see," loetles Pootsmann asju, mida ta Eurovisiooni juures hindas.

Samas tõdes Pootsmann, et inimestel on tema viimane koht siiani hinges. "Eile mul Instagramis üks tore tütarlaps kommenteeris pildi alla: "Ou, see on ju see rott, kes Eestit Eurovisioonil kunagi häbistas". Ma vastasin talle hiire emotikoniga, panin lausa viis tükki," lausus Pootsmann, et tegelikult teeb tal südame soojaks, et inimesi teema siiani kõnetab.

Pootsmann ütles, et oleks valmis kunagi taas Eurovisioonikarussellile hüppama, aga ei saa lubada, et see ka päriselt juhtub. "Ma arvan, et mind ei valita sinna tagasi enam, sest see rott häbistas Eesti riiki kunagi nii jubedalt," ütles ta.

Pootsmann ütles, et tuge Eurovisioonil põrumise järel sai ta Winny Puhhi ninamehelt Indrek Vaheojalt. "Ma olen võtnud nõu Indrek Vaheojalt, kes jäi Winny Puhhiga teiseks. Temalt on mul kõige parem nõu tulnud," lausus Pootsmann, kuid ei täpsustanud, milliseid lohutavaid sõnu Vaheoja talle ütles.

Tänavusele Eesti eurolauljale Victor Cronele soovib Pootsmann parimat. "Kas te teate, et kõik makstakse kinni, lavashow korraldajate poolt. Viiekohaline number pidi olema. Äkki see viib meid finaali? Ja laulu saame ka kuulda igalt poolt praegu, võib-olla see on ka hea märk. Ehk ikka saame finaali. Ma tahaks loota, peab ju ikka pöialt hoidma," lausus Pootsmann.

Pootsmannil endal on samuti põnevaid muusikaalaseid uudiseid, sest tuli reedel välja värske singliga "Üksinda kodus", mis on valminud koos Eesti ja Soome produtsentidega. Albumiga tahab Pootsmann aga veel oodata. "Hetkel ei paista albumimaterjali, materjali on, aga ei tea, kas anda midagi suuremat välja sellel aastal või oodata järgmist aastat," arutles ta.