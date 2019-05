Taavi Libe suvesaates kaetakse Eesti kaart poplugudega

Alates Raimond Valgre "Aegviidu valsist" lõpetades Nublu lauludega, kus juttu Musta täku tallist või Haapsalu klubist Africa - Eesti levimuusikas leidub mitmeid laule, kus mainitakse mõnda linna, jõge, järve, küla, maja jne. Vikerraadio kutsub nüüd kõiki kuulajaid appi, et üles otsida kõik Eestimaa paigad, mis on pandud laulu sisse.

Eesti levimuusikaeksperdi Risto Lehiste sõnul on Eesti erinevatele kohtadele pühendatud laule tehtud väga palju. "Valgre on olnud selle soone peal, aga ka Arne Oit ja Uno Naissoo. Mõned laulud on saanud kuulsaks, aga on ka laule, mis on vähemtuntud, nagu näieks laul Kassari vanapoisist või Loksa kolhoosist. Ka uuemates lauludes on mainitud paljusid kohti, Eesti kaart saab kindlasti igalt poolt kaetud." Seejuures on paljude nende laulude taga väga huvitavad lood. "Näiteks Mustamäe valss on autori Avo Tamme sõnul tehtud kihlveo peale. Ta ütles, et kõik oskavad valssi teha, ma võin ka teha valsi, mis saab väga kuulsaks. Tol ajal oli Mustamägi ilmselt korterite tõttu väga ihaldusväärne koht ja lugu teatakse siiani," tõi Lehiste ühe näite

Vikerraadio plaanib uues raadiosarjas "Hittide radadel" lauludesse kirjutatud kohad kokku koguda ja kutsub kõiki muusikasõpru nüüd märku andma lauludest, kus on kas otse mainitud või kaudselt juttu tehtud mõnest Eestimaa paigast. Laulud võivad olla nii tuntud kui ka vähetuntud. Eriti oodatakse infot inimestelt, kelle kodukoht või lihtsalt südamelähedane paik on laulu sisse sattunud. Kui kellelgi on lauluga seoses pajatada mõni isiklik lugu, siis on seegi väga oodatud. Lisaks infole palub Vikerraadio saata fotosid, kus peal nii saatja kui ka mainitud koht.

Saadetud materjalide põhjal sünnib Vikerraadio uus suvesari "Hittide radadel", mida juhib Taavi Libe. "Plaanin sel suvel neid lauludesse kirjutatud kohti külastada ja rääkida nii lugude esitajate, autorite kui ka kohalikega, kes paikadega seotud. Tulemuseks valmib uhke raadiosari ja ERR.ee portaalis suur Eesti hittide kaart, mille radadel ka kuulajad käima saavad hakata," kirjedas Taavi Libe uut suvesarja "Hittide radadel", mis Vikerraadios algab peale jaanipäeva.

Vikerraadio ootab infot aadressile hitid@err.ee või postiaadressil Vikerraadio "Hittide radadel", Gonsiori 21, Tallinn 15020. Kõikide info- ja pildisaatjate vahel loositakse välja auhindu.