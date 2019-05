Victor Crone: esimeses proovis olid probleemid, aga nendega tuli arvestada

"Meil tulevad teises proovis teatud muutused, sest meil oli probleeme. Aga seda oli oodata, oli esimene proov ja kohapealne meeskond paistab väga professionaalne," selgitas Crone Wiwibloggsile.

Crone lisas, et ka graafika osas tulevad veel mõned muudatused. "Ma nägin graafikat vaatamisruumis, ma arvan, et ka seal tulevad muudatused," ütles Crone.

Crone tunnistas, et esimene proov oli väga põnev kogemus. "Lava oli oodatust suurem. Samuti ei osanud ma oodata mannekeene publiku seas - lava ees seisid mannekeenid, kes mind jälgisid," kirjeldas Crone esimesi muljeid.

Crone lisas, et kogu euromelu on nii kiire, et ei jõua pabistama hakatagi. "Ma olen töötanud Eesti hääletreeneriga. See käib üles-alla, hääle puhul ei tea kunagi. Ma tunnen ennast hästi, mul on veel aega, et olla tipptasemel. Mul on väga head taustalauljad, neli neist on Eestist ja üks Rootsist," lisas Crone.

Kuigi Eurovisioon on Cronele toonud kaasa tuntuse ning palju fänne, püüab mees jääda tagasihoidlikuks. "Kuigi Eurovisioon on suurepärane ja kõik on väga vahva, on see mull. Ma proovin seda kogeda parimal võimalikul moel ja mitte olla liiga pinges," lausus ta.

Crone ütles, et ootab põnevusega 14. maid, mil ta esimeses poolfinaalis võistlustulle astub.