I Wear* Experiment andis välja live-video loole "Jupiterz"

I Wear* Experiment esines veebruaris Intsikurmu Talifestivalil kultuurikatlas ning seal filmiti live-video eelmise aasta lõpus ilmunud EP nimiloole "Jupiterz". Video autoriks on Joonas Laiapea. "Tundsime, et selle loo sõnumit ja fiilingut annab just live-video kõige paremini edasi," sõnas I Wear* Experiment'i solist Johanna Eenma. "Kuna me Eestis väga palju ei esine, siis püüame iga kontserdi võimalikult meeldejäävaks elamuseks teha ning live-video abil saab häid emotsioone taaselustada," lisas ta.

Elamust lubab I Wear* Experiment ka selle nädala neljapäeval, 9. mail, mil astutakse Von Krahlis üles koos ansambliga Catapulta. I Wear* Experimenti jaoks on tegemist ühega vähestest esinemistest sel aastal Eestis. Bänd mängib kindlasti lugusid oma värskeimalt albumilt "Jupiterz" ning kuulda saab ka pala "Legends Are Made", mis on kirjutatud Ott Tänaku dokumentaalfilmi jaoks.

Catapulta näol on tegemist bändiga, kuhu kuuluvad endised Gorõ Lana liikmed ning mille loomingus sulanduvad uus tantsuline bassmuusika ning tulised räpiriimid. Kontserdil astutakse üles koos live-bändiga. "Catapulta on sõõm värsket õhku Eesti muusikamaastikul. Meie ühine kontsertõhtu pakub kindlasti üllatusi ja äratundmisrõõmu," lubas I Wear* Experiment'i multiinstrumentalist Hando Jaksi.