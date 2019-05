Galerii ja video: Victor Crone esimene proov õnnestus kenasti

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ütles, et Victor Crone esimene proov õnnestus kenasti aga palju tööd on veel ees.

Eurovisiooni lavaproovi esimene päev Tel Avivi messikeskuses algas korraliku turvakontrolli tutvustusega, kus, kuidas ja millal tohib liikuda. Seejärel viidi Victor Chrone meigi- ja juuksekunstnike kätte, et artist näeks laval välja täpselt samasugune kui poolfinaalis ja finaalkontserdil. Ja alles pärast seda kõike algas lavaproov, milleks oli ette nähtud pool tundi ja selle jooksul tegeldi peaasjalikult Victori liikumisega suure led-ekraani ees, mis on 450 ruutmeetrit ja kuhu kuvatakse tormipilved ning välgunooled, mille on välja mõelnud režissöör Ove Musting.

"Need led-ekraanid on väga võimsad ja kogu siinne tehniline park iga režissööri unistus, aga eks esimene proov on alati üks suur segadus, et kõik saaksid aru, kus nad olema peavad ja millal," selgitas Musting.

Kuna lavashow on võrreldes Eesti Laulul toimunuga palju võimsamaks muudetud, harjutatakse, kuidas Victor ja kaameramehed peavad liikuma sekundi pealt õigel ajal, õiges suunas ja pöörama end ettenähtud kaamerasse. Victor ise oli veidi ehmunud pärast lavalt tulekut ja kinnitas, et see on täiesti uus kogemus tema jaoks.

"Laulmisega pole probleeme, pigem kõik muu laval vajab veel harjumist," tõdes ta ja kinnitas, et tööd tehakse kõvasti.

Delegatsiooni juht Tomi Rahula arutles pärast esimest lavaproovi, et koorijuhi ja muusikuna soovitas ta Victoril katsuda olla võimalikult rahulik ja mitte mõelda tema ümber olevatele kaameratele. Tomi lisas, et mõistab ka Iisraelis töötavat

telemeeskonda, kes on väga rahvusvaheline ja kus töötavad näiteks nii rootslased kui ka eestlased, aga kellega eile alles esimest korda kohtuti. "Olen aru saanud, et otsesaade ongi kiirreageerimiskunst, kus väga suur meeskond peab tegema kolme minuti jooksul igaüks omas valdkonnas olümpiavõidusarnase etteaste," arutles Rahula.

Ka Eesti kõige kogenumad Eurovisiooni taustalauljad Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Stig Rästa ja Kaido Põldma kinnitasid ühest suust, et nemad ei kartnud midagi, toetavad solisti nii kuis oskavad ja Victor oli väga tubli.

Edasi ootab Eesti delegatsiooni ees üritusterohke päev Jeruusalemmas, kuhu

minek tekitas esmapilgul veidi kõhklusi, pärast Gaza sektorist tulistatud rakettide uudise ilmsiks tulekut. Uskudes korraldajate kinnitusi, et ohtu seal hetkel pole, otsustati siiski minna. "Meile lisas kindlust ka Eesti suursaadiku kaasa elamine meie tegemistele ja tunneme end siin igati hoituna," selgitas ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Muljeid Victor Crone esimesest lavaproovist saab vaadata tänases "Ringvaates", kell 19.00.