Tarvanpää tähistas rahvatantsuansambliks saamise 50. aastapäeva

Pool sajandit tagasi toimus Rakveres kontsert, mille alusel anti 1946. aastast tegutsenud ETKVL-i Rakvere kaubandusliku inventari tehase ametiühingu klubi rahvatantsurühmadele Eesti NSV ametiühingute nõukogu presiidiumi ja Eesti NSV kultuuriministeeriumi kolleegiumi otsusega isetegevusliku rahvatantsuansambli nimetus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tollast esistluskontserti meenutas Anne Pootsik, kes on ainus, kes nii 1969. aasta maikuus kui ka pühapäeval laval pealtvaatajatele tantsurõõmu pakkus.

"Nii imelik kui see ka pole, see oli tuletõrjeühingu klubi, aga eelnevalt oli seal olnud just põleng ja see maja oli kõik tahmane, aga paberitega sai seinad kinni kaetud ja seal siis me oma riideid riputasime. Tollal oli veel nii, et ei olnud ainult eesti tantsud, vaid olid erinevate rahvaste tantsud - Valgevene, Ungari, Läti, Leedu. Sellel kontserdil oli kaks poolt ja tantse oli päris palju, oma 14-15 tantsu. Vahepalaks oli vaid kaks korda naispilliansambel ja naljamees ka, aga muidu oli kogu kontsert ühe rühma kanda," meenutas Pootsik.

Tarvanpää hing on legendaarne tantsuõpetaja Maie Orav, kelle sõnul on talle olnud oluline saada tarvanpäälastelt kätte emotsioonid.

"Et see kõik oleks loomulik, et kõik tuleks tantsija seest ja oleks sisemine sära, sest eestlased ei ava ennast ju kergelt. Seal taga on väga palju tegemisi, et tantsija läheks siiralt tantsu sisse, sest siis on see nauditav nii temale kui pealtvaatajatele ja kõik on õnnelikud - tants peab tegema inimese õnnelikuks," rääkis Orav.

Tarvanpää pole vaid Rakvere-keskne rahvatantsuansambel. "Meil on tantsijaid ümberkaudsetest valdadest - meil on Tallinnast, Tartust ja Läänemaalt, meile käiakse isegi Brüsselist kohal," rääkis Tarvanpää seltsi esimees Piret Toomingas.

Praegu on Tarvanpääl kaheksa rühma, kus kokku on üle 150 tantsija.