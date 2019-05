Eesti teadusteater proovib Saku Suurhalli laval murda Guinnessi rekordit

Arnold Rein Tatuns kinnitas saates "Hommik Anuga", et novembris saab Saku Suurhalli laval näha isegi katseid, mida ei ole maailmas kunagi varem tehtud. "On lootust, et murrame ka Guinnessi rekordi, vähemalt ühe katsega," ütles ta ja tõdes, et kuigi nad on palju uurinud, ei ole neile silma jäänud, et kunagi varem oleks nii suurt teadus-show'd tehtud.

Mats Mikkor selgitas, et erinevus teadus-show ja mustkunsti-show vahel on see, et kui munstkunstis jäetakse trikid lahti seletamata, siis teaduse puhul avatakse vaatajale täpselt, miks asjad just niiviisi läksid. "Meie toome sügisel saladuse välja, toimub suurejooneline katse ja pärast saavad kõik vaatajad teada, miks sellised asjad toimuvad ning neil on võimalus ka ise kõike järgi proovida."