"Rakett 69" võitja: oluline on huvi maailma vastu

"Rakett 69" üheksanda hooaja võitja Tiago Golub kinnitas saates "Hommik Anuga", et kuigi finaalvõistlus oli teaduse mõttes tema elu kõige pingelisem moment, siis tegelikult jõuavad judovõistlused närvikõdi poolest üsna lähedale. Lisaks teadusele tegeleb Golub tõesti ka judoga, olles tänaseks neljakordne Eesti meister ja tal on kahekordne pruun vöö. "See tähendab, et see on umbes kaheksas vöö, mul on jäänud ainult üks pruun vöö veel ja siis on must vöö," nentis ta ja kinnitas, et ilmselt jõuab ta musta vööni aasta-pooleteise pärast.

"Ma tulin saatesse ikkagi võitma, olin kindel, et peab ära tegema, tegutsesin selle nimel ja andsin endast parima," ütles Golub ja rõhutas, et kuigi tema teadmiste põhi tuleb koolist, siis oluliseks lisaväärtuseks on huvi maailma vastu. "Infot on meeletult ja seda saavad kõik, aga küsimus on selles, mida sa vaatad ja ka meelde jätad."

Saatejuht Aigar Vaigu sõnas, et kuigi sa võid teaduse ja tehnika arengut suunata, aga sellele kätt ette panna ei saa. "Inimeste uudishimu ja uusi asju avastada jääb alati alles ning kui seda ei tee sina valmis, siis teeb keegi teine."