Victor Crone: ma ei osaleks ühelgi konkursil, kui eesmärk poleks võita

Victor Crone rõhutas saates "Hommik Anuga", et esimene eesmärk Eurovisioonil on pääseda poolfinaalist edasi. "Aga samas ma ei osaleks ühelgi konkursil, kui eesmärk poleks võita," kinnitas ta ja lisas, et Rootsis on lool "Storm" üha paremini läinud. "Praegu on ta edetabelite esi-20 seas, aga varsti võib vabalt ka TOP10 sekka murda."

Crone tõi ka välja, et Eurovisiooni jaoks on lugu ka veidi muudetud. "Ma laulan esimest refrääni veidi kõrgemalt, sest me tundsime, et lugu on liiga ühtlane ning me tahame, et kuulajad üles ärkaksid," ütles ta ja kinnitas, et tal on Eurovisiooni esinemise jaoks kolm erinevat kostüümi. "Tundub samas, et nahktagi on neist kõige tõenäolisem."

Laulu "Storm" autor Stig Rästa nentis, et poolfinaal saab Eesti jaoks raske olema, kuna seal pole ühtki naaberriiki, kes võiks meile hindeid jagada. "Kõik on kuskil eemal, aga õnneks meil on 17 osalist esimeses poolfinaalis ja 10 saab edasi, loodan, et läheb hästi," ütles ta ja mainis, et temagi jaoks on kõige olulisem olnud poolfinaalist edasi pääseda.