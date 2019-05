Tanel Padar: duettide plaat teise meesterahvaga ei olnud minu unistuste karjäär

Saates "Hommik Anuga" oli külas muusik Tanel Padar, kelle 20 aastane muusikukarjäär, mis sai alguse 1999. aastal saatest "Kaks takti ette", on toonud nii Eurovisiooni võidu, ansambi The Sun kui ka eduka sooloprojekti. Anu Välbaga tuli juttu nii kõigest sellest kui ka tema eraelust, kus õige pea on toimumas suur muutus – ta saab oma kihlatu Lauren Villmanniga esimese ühise lapse.

Muusik Tanel Padar rõhutas saates "Hommik Anuga", et on tänase päevani rahul otsusega pärast Eurovisiooni võitu mitte jätkata rahvusvahelise karjääriga. "Kas keegi päriselt oleks tahtnud osta albumeid, kus kaks tüüpi laulavad duette, mina ei ostaks," ütles ta ja tõi välja, et idee olekski olnud selles, et jääks alles sama tiim ehk siis nii laulukirjutajad kui ka tema Dave'iga. "Diili sisuks ei olnud mitte üks plaat, vaid mitmeid plaate, kuna tol ajal oli ka teada seda, kuidas mitmete Eesti artistidega tehti seda, et osteti see produktsioon ära ja riputati kuskile riiulile."

"Duettide plaat teise meesterahvaga ei olnud minu unistuste karjäär," tõdes ta ja lisas, et põhjus, miks tema pöörane ekstreemne elu The Suni päevil inimestele nii korda läks, on selles, et enamik inimesed ei saa sellist elu endale lubada. "Nad ise on ontlikud ja võib-olla tahaksid ka ise niiviisi elada, aga ei saa või ei julge, seda võib võrrelda spordiga, sest kui spordis räägitakse tugitoolisportlastest, siis võib ju rääkida ka tugitoolirokkaritest."

Padar kinnitas, et "Võta aega" on tänaseni praktiliselt iga tema kontserdi lõpulugu. "Ma annan publikule ka kaks refrääni, et kaasa laulda, see on nagu laulupidu," ütles ta ja mainis, et see on tema ja publiku hetk, kus nad jagavad kõiki emotsioone koos.

Samuti tõdes ta, et on aastatega avastanud, kuidas loo "Lootusetus" ja "Nii siis jääbki" on saavutanud tänaseks mingi hoopis teistsuguse tähenduse. "Sama tekst, mida sa oled sadu kordi publikule laulnud, et see muutub ja sinu jaoks paremaks, see sisuline pool läheb sügavamaks ja sügavamaks," ütles Padar.

Tanel Padar kandis saates koos bändiga ette ka oma kõige uuema loo "Maagia":