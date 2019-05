ETV2 teemaõhtu tähistab Ain Lutsepa 65. sünnipäeva

6. mail saab Ain Lutsepp 65-aastaseks ning seetõttu on ka 5. mail ETV2 teemaõhtu pühendatud just temale. Näitamisele tulevad nii temaga tehtud intervjuusaated kui ka telelavastused, kus ta on kaasa löönud.

"Lutsepa lugu"

5. mail kell 19:30

Ain Lutsepp on Eesti rahva mällu sööbinud eelkõige Tõnissonina. Tänaseks on see suurepärane näitleja aga jõudnud juba üle kahekümne aasta teatripublikut rõõmustada, lisaks veel aukartustäratav arv filmirolle. Sellele vaatamata on Ain tagasihoidlik mees ega armasta intervjuusid anda. Seekord ta siiski räägib. Räägib oma lugu ja seda lugu täiendavad tema kolleegid, sõbrad ning perekonnaliikmed. Režissöör Anu Aun. Tootja Luxfilm OÜ.

"Kui me Moonsundi Vasseliga pähkleid kauplesime, siis ükski ei tahtnud osta"

5. mail kell 20:30

Eesti Draamateatri etendus. Komöödia perest, kes on pähe võtnud keset tühja välja seisvasse vanasse mõisamajja hotelli ehitada ja vanameestest, kes tulevase hotelli ees kotitäit kreeka pähkleid maha müüa püüavad. Madis Kõivu komöödia lavastaja ja muusikakujundaja Priit Pedajas, kunstnik Pille Jänes, valguskunstnik Airi Eras. Esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 9. juunil 1999.

"Lutsepapäev"

5. mail kell 22:50

See, et Ain Lutsepp on mänginud võimsaid rolle Priit Pedajase lavastustes on üldteada. Mida need mehed aga omavahel ja ilma tekstiraamatu vahenduseta räägivad, pole teatriseinte vahelt siiani kaugemale jõudnud. Lutsepapäeval avanevad nii mõnedki teatrikulissid ja meil on võimalus olla kui kärbes seinal.

"Odav spetsialist"

5. mail kell 23:20

Lugu koolidirektorist, kes tütre nõudmisel soovib paigaldada oma majja soojaveesüsteemi. Lõpuks õnnestub tal naabri abiga hankida üksiküritajast töömees, kes teeb odavaima pakkumise. Martti Joenpolvi samanimelise novelli põhjal seadis televisioonile Anja Kolehmainen, tõlkis Endel Mallene, muusika autor Tony Edelmann. Osades Ain Lutsepp, Ago-Endrik Kerge ja Katariina Lauk. Režissöör Jukka Sipilä, toimetaja Hanneli Reili.

"Teatriaasta 12 kuud: Draamateater"

6. mail kell 00:10

Kusagil sosistavad seinad, kusagil surisevad õmblusmasinad, kusagil pannakse lava üles, kusagil aetakse eesti asja, kusagil tehakse proove, kusagil müüakse pileteid, kusagil ekperimenteeritakse, kusagil grimmeeritakse, kusagile koguneb rahvas, kusagil sünnivad staarid, kusagil on igal õhtul õhus väike ime. Kõik ühes majas - Eesti Draamateatris. Dokumentaalfilmi Eesti Draamateatrist panid kokku Anneli Saro ja Marje Jurtšenko. Produtsent Kaspar Kaljas.