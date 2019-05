"R2 Keikka" toob kuulajate ette The Nationali uue materjali

Kontsersalvestustele keskenduv saade "R2 Keikka" toob 4. mail kuulajateni The Nationali 15. aprillil Pariisis Cafe de la Danse'is toimunud esinemise.

Kontserdil esitleti The Nationali uue albumi "I Am Easy to Find" materjali, mis ilmub 17. mail.

Saate "R2 Keikka" muudab eriliseks see, et kõik kontserdid, mis eetrisse lastakse, kõlavad ainult ühe korra. Saatel puudub järelkuulamine, seega ainus võimalus The Nationali kontserti kuulata ongi 4. mail kell 18.