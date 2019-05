Galerii: teadusvõistluse "Rakett 69" võitis Tiago Golub

Energia avastuskeskuses toimunud finaalis läksid vastamisi Annika Jaakson ja Tiago Golub, kelle ülesandeks oli luua võimalikult täpne Rube Goldbergi masin. Ahelreaktsioonimasina töö pidi reeglite järgi kestma 105 sekundit. Tiagole võidu töönud lahendus jõudis tulemuseni 0,1 sekundise vahega. "Kui ta töötab, siis ta töötab meeletult täpselt. 0,1 sekundit, perfektne! Paremini lihtsalt ei saa teha!" ei varjanud värske võitja oma rõõmu tulemuse üle. "See võitja tiitel on minu jaoks uskumatult tähtis. See annab mulle väga palju erinevaid võimalusi."

Robotiteusku Tiago kindlameelsust hindasid ka finaali jälginud kohtunikud, kelle sõnul peegeldus võitja finaaliülesandes usaldus elektroonika ja tarkvara vastu, ratsionaalne mõtlemine ja tugevus juhina. "Tiago on võib olla läbi kõigi aegade Raketi saate finalististidest parim näide, kuidas süsteemselt keskendunda oma meeskonna juhtumisele," tunnustas professor Mart Noorma. Tiago meeskonda kuulusid finaalis Verner Sääsk, Kristjan Lõhmus, Kristi Koitla ja Villem Susi.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis 11. klassis õppiv Tiago Golub jõudis finaali sadade noorte teadushuviliste konkurentsis. "Rakett 69" alustas hooaega eelvoorudest edasi pääsenud 30 taibuka noorega, saatesse võistlema jäi avasaate järel 15 noort. Teadusvõistluse võitjat premeeritakse 10 000 eurose teadus-stipendiumiga. Eesti Energia ja Milrem Robotics pakuvad mõlemale finalistile võimalust tasustatud praktikakohaks ning Tartu Ülikooli Teaduskool on pannud auhinnaks osaluse rahvusvahelistel konverentsidel. Kolme "Rakett 69" edukaimat osalejat ootab võimalus asuda õppima Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

"Rakett 69" võitja Tiago Golub on sel pühapäeval koos Aigar Vaiguga külas "Hommik Anuga" saates, kus neid ootab ees samuti üks põnev ülesanne.