Paasiku mõisas elavad nii Siberi huskyd kui ka alpakad

Kuus aastat tagasi maale kolimise peamiseks põhjuseks oligi aktiivsete koerte ruumipuudus. Paasiku koertemõisa peremees Viljar Krohv selgitas "Maahommikus", et nende Siberi huskyd on jagatud erinevate aedikute vahele laiali. "Tegelikult on selle koha nimi ikkagi Paasiku mõis ja see, et me oleme koera sinna ette pookinud, on pisut meelevaldne, aga kuna meil on siin 24 koera, siis tundub ta ikkagi asjakohane."

Koertemõisa peremees kinnitas ka, et niivõrd palju huskysid on neid seetõttu, et nad proovivad koertega kelgutada. "Eesti talved kipuvad küll olema sellised, et lund on üsna vähe, aga hooajalisuse vältimiseks teeme me aastaringselt ka koertematkasid," ütles ta.

24 koera ei ole aga ainsad neljajalgsed Paasiku mõisas. Omale on seal kodu leidnud ka kaks alpakat, kelle villaga on Krohvil omad plaanid. "On kaks plaani, üks on inimestes huvi tekitada ja natukene külastajaid juurde saada, aga teine plaan on ära proovida ja näha see, et nad on tegelikult villaloomad ja nende vill on väga kvaliteetne."