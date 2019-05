Vikerraadio ootab kuulajatelt infot lugude kohta, mis räägivad Eesti kohtadest

"Ma loodan kuulatajate abile, et nad on targemad kui mina ja tõesti mõtlevad välja kõik need kohad, paigad ja asutused, mis on eesti poplauludesse pandud ja saadavad mulle infot. Makogun need kokku, käin nendes kohtades, räägin nende lugude esitajate-autoritega ja siis pärast jaanipäeva tuleb Vikeraadiosse üks uhke raadiosari "Hittide radadel" ja loodetavasti tuleb ERR-i veebikeskkonda ka uhke eesti hittide kaart," võttis Libe projekti kokku.

Ta loodab, et selle saatega saab lõpuks ka selgeks, mis linna mõeldakse HU? loos "Depressiivsed Eesti väikelinnad".

Eesti levimuusikas on nii varasemast kui ka praegusest ajast palju laule, kus mainitakse mõnda kohta, maamärki, inimest, vms. Näiteks Fixi "Ulila" või räppar Nublu laulud, kus juttu Musta täku tallist, Haapsalu klubist Afrika jne.

Infot laulude kohta, kus on kas otse mainitud või kaudselt juttu tehtud mõnest Eesti linnast, külast, järvest, majast, jne, ootab Vikerraadio aadressile hitid@err.ee. Eriti ootab Vikerraadio infot inimestelt, kelle kodukoht või lihtsalt südamelähedane paik on laulu sisse sattunud. Lisaks infole ootab Vikerraadio ka pilte, kus peal nii info saatja kui ka mainitud koht.