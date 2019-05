"Tähtede lava" 11-13-aastased noored esitavad täna oma lemmiklaule

Seekord on stuudio 11-13-aastaste noorte lauljate päralt, kes esitavad oma lemmiklaule. Kõlavad ainult hitid ja show on vägev! Žürii otsustab, kes on need kaks lauljat, kes pääsevad edasi võistlema poolfinaali. Ühe laulja poolfinaali pääsu otsustab televaataja. NB! Helistada saab oma lemmiku poolt vaid kolm tundi peale saadet, kell 24.00 liinid sulguvad!