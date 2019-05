Otseülekanne kell 10: Victor Crone saadetakse lennujaamast teele

Eestit esindab tänavusel Eurovisioonil Victor Crone lauluga "Storm". Eesti delegatsioon suundub Tel Avivi laupäeva hommikul, juba pühapäeval ootab neid ees esimene proov. "Ootame isegi põnevusega palju asi arenenud on, sest osaliselt tehakse etteastega seonduv lõpuni valmis Tel Avivis. Keskne idee on sarnane Eesti Laulu finaaliga, aga kõike on edasi arendatud," oli Eesti delegatsiooni juht Tomi Rahula sõidu eel positiivselt meelestatud ja lisas, et kohe pühapäevases lavaproovis salvestatakse Victor Crone lõppetteaste jaoks vajalikud eriefektid. "Tundub, et korraldusmeeskonnal on selge arusaam meie soovidest ja eeldatavasti läheb kõik plaanipäraselt," lisas ta.

Victor Crone astub üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis teisipäeval, 14. mail. Taustalauljatena täiendavad etteastet laulu üks autoritest Stig Rästa, Dagmar Oja, Kaido Põldmaa, Kaire Vilgats ja Lars Gunnar Säfsun. "Enetunne on väga hea, ootan juba suurele lavale astumist. Tunnen end kindlalt, sest minu selja taga seisab suurepärane meeskond. Nüüd jääb üle vaid seda kõike nautida ja endast kõik anda," on Eestit esindav Victor Crone suureks etteasteks valmis.

Eesti Eurovisiooni võistlusloo "Storm" autorid on Stig Rästa, Vallo Kikas, Victor Crone, Fred Krieger ja Sebastian Lestapier. Victor Crone astub poolfinaalis üles 14. võistlejana, esimeses poolfinaalis lähevad finaalikohta püüdma 17 võistlejat. Kokku osaleb tänavusel Eurovisioonil 41 riiki. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 16. mail ja finaal laupäeval, 18. mail.

Kõiki Eurovisiooni ülekandeid saab jälgida ETV ja ETV+ vahendusel, samuti ERR.ee portaalist. Võistlusele eelneval nädalal vahendab Raadio 2 hommikuprogrammis Tel Avivist uudiseid ja meeleolusid Bert Järvet.