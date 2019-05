Suurfavoriidiks peetav Hollandi eurolaul on olnud Youtube'is juba kaks aastat vaadatav

Eurovisiooni ennustustabelite võitja, Hollandi esindaja Duncan Laurence on oma eurolooga "Arcade" sattunud skandaali, sest tema esitus võistluslaulust on Youtube'i videokeskkonnas vaadatav juba 2017. aastast.

Holland ei ole Eurovisiooni võitnud juba 40 aastat ning suured panused on tänavusel eurolool "Arcade", mille esitajaks Duncan Laurence. Vahetult enne Eurovisiooni selgus, et laul "Arcade" on Duncani esituses kõlanud juba kaks aastat varem, mis tähendab, et see võib minna vastuollu Eurovisiooni reeglitega, vahendas Wiwibloggs.

Eurovisiooni reeglite kohaselt ei tohiks laul kõlada ametlikult varem kui Eurovisioonile eelneval 1. septembril. Laurence'i laul oli aga Youtube'is 2017. aasta 9. juunist. Selle aja jooksul on laul kogunud vaid 500 vaatamist ning 29-minutiline video sisaldab lisaks eurolaulule veel viit laulu.

Eurovisiooni võistlus näeb ette, et ühtegi laulu ei avaldataks ametlikult enne 1. septembrit 2018. aastal. Reeglid puudutavad ka kontserdisalvestusi sotsiaalmeedias. 500 vaatamisega video ei lähe aga ilmselt ametliku avaldamise alla ning võistlejale eelist ei anna. Kontsert, kus laulu esitati, toimus Hollandi tudengitele, kes Eurovisioonil oma riigi eest hääletada ei saa.

Hollandi ringhääling pole võimalikku rikkumist kommenteerinud.

Eurolaulud on tihti produtseeritud aastaid enne avaldamist. Sarnases olukorras oli ka 2016. aasta võidulaul "1944", mida esitas Jamala. Laul oli Youtube'is juba 2015. aasta maist, neli kuud enne lubatud avalikustamist, kuid jõudnud selle ajaga vaid käputäie vaatajateni.

2016. aastal lubas Taani ringhääling Eurovisiooni eelvooru Anja Nisseni lauluga "Never Alone", mida esitas kaks aastat varem live-kontserdil Emmelie De Forest.

"Selle reegli eesmärk on ennetada laulu laia levikut, mis võib esindajale anda ebaõiglase eelise teiste ees," kommenteeris juhtunut Euroopa ringhäälingute liit EBU. Nende sõnul võib laul, mis on avalikkuses varem kõlanud, kuid jäänud kitsasse ringi, Eurovisioonil esineda. Seega ei kõrvaldata Eurovisioonilt ka Hollandit.