"Terevisiooni" Eesti Panga juubelisaates esitleti Eesti ainsat kullakangi

Saatejuhid Liisu Lass ja Owe Petersell tervitasid hommikusi televaatajaid ajaloolise Eesti Panga iseseisvussaalist, aga ka ruumidest, kuhu ei pääse paljud pangatöötajadki.

Stuudiosse toodi Eesti Panga ainus kullakang. Eesti Panga finantsturgude osakonna juht Fabio Filipozzi selgitas, et Eesti Panga ülejäänud kullavaru on turvalisuse kaalutlustel New Yorgis hoiul. Ainus Eestis asuv kullakang kaalub 11 kilogrammi, on 97 aastat vana ning selle väärtus on suurusjärgus 450 000 eurot.

Keskpanga juubeliüritused said alguse juba mullu ja kestavad selle aasta lõpuni. Rikkaliku juubeliprogrammiga loodab Eesti Pank rõõmustada nii majandus- ja mündihuvilisi kui ka kõiki Eesti elanikke.

3. mail, Eesti Panga 100. aastapäeval, toimuval pidulikul vastuvõtul esitletakse keskpanga ajalugu käsitlevat raamatut ja juubelipostmarki ning pannakse esmakordselt välja panga ajalugu tutvustav rändnäitus. Juba 6. mail rändab Eesti Panga kvartalit meenutava disainiga rändnäitus aga Tallinna Mustamäe keskusesse ja jääb sinna kuni 16. juunini. Seejärel on näitusega võimalik tutvuda ka mujal.

Numismaatikute auks on Eesti Pank korraldanud kollektsionäärinäituste sarja, kuhu samuti on oodatud kõik huvilised. Sarja järgmise näitusena avatakse juunis koostöös Eesti rahva muuseumiga ehterahade väljapanek. Mündihuvilistele mõeldes on peagi tulemas lisa erikujundusega müntidele: juba maikuus esitletakse Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäevale pühendatud hõbemünti ja laulupeo 150. aastapäeva auks välja antud kaheeurost käibemünti, mille kujundusvõistlusel osalesid tuhanded Eesti lapsed.

Juubeliloengute sarja raames on keskpank kutsunud Eestisse loenguid pidama mitu maailmakuulsat majandusteadlast. Eelmisel aastal esinesid siin Inglise Panga peaökonomist Andy Haldane ja maailmamainega majandusteadlane Jeffrey Sachs, maikuus on Eesti Panka oodata Euroopa Keskpanga endist peaökonomisti Otmar Issingut ja tulevast peaökonomisti Philip R. Lane'i.