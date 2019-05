Galerii: Curly Strings astus sümfooniaorkestriga lavale

Kontsert pani punkti mõnda aega kestnud vaikelule. Maikuu alguse kontsertidel on ansambel suurem kui kunagi varem – koos Curly Stringsiga on laval üle-eestiline noorte sümfooniaorkester ning tuttavate laulude kõla on avaram kui tavaliselt.

Tallinna publik võttis kontserdi vastu avasüli. "Teadupoolest on meil küllaltki piiratud kõlavahenditega punt. Kuidas panna jalg ilma trummita tatsuma, tõsta kuulaja neljal keelpillil taevastesse kõrgustesse ning siis tuua ühe ilusa lauluhäälega pehmelt kodusesse soojusse tagasi? Üldiselt tuleb see meil täitsa kenasti välja, kuulaja saab kena sõidu. Meie lugudes on tegelikult potentsiaali kõvasti rohkem, lausa nii palju, et toita sümfooniaorkestri hiigelmootorit," rõõmustas Curly Strings.

Pärnu publik saab Curly Stringsi kontserdist osa reedel kell 19 Pärnu kontserdimajas. Tartus Vanemuise kontserdimajas esineb ansambel laupäeval kell 19.