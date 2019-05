Matkaline kohtus korraga nelja karuga: ma olin sattunud lihtsalt nende koju

Kohtumine karudega toimus Vihterpalu kandis. "Ma kõndisin üksinda ja üpris vaikselt, seega ilmselt ta ei kuulnud mind," sõnas Triin Rast "Ringvaates" ja selgitas, et kui ta kuulis puu taga raginat, siis arvas esialgu, et seda tekitas põder. "Ma jäin seisma, ragin jäi vaikseks, ja võtsin maast suurema käbi, mille viskasin enda ette, et näha, mis ta teeb," ütles matkaline, lisades, et selle peale jooksis karu puu tagant välja ja vaatas hetkeks tema poole.

"Ehmatasin väga ära, alguses tahtsin ikka jooksu panna, aga siis meenus, et seda ei tohiks teha," ütles matkaline ja tõdes, et kui karu oli eemal läinud, helistas ta metsloomade ühingusse. "Kõigepealt kirjeldasin, kuidas see karu käitus, mispeale üritasime koos tema motiive mõista," nentis ta, kinnitades, et kui ta edasi liikus, siis kohtus õige pea karuga uuesti. "Kui ma selle ühe karuga liikusin, siis õige pea jäi ta selja taha, aga siis käis metsas suur ragin ja ma nägin, et minust diagonaalis paremal on üks karu, vasakul on üks karu ja otse ees on veel üks."

"See teekond oli poolteist kilomeetrit, kui me koos liikusime, küll läksin mina paarsada meetrit, siis jälle nemad jooksid," mainis Triin Rast ja tõdes, et lõpuks meenutas see justkui eskorti. "Üks oli paremal külje peal, teine oli vasakul külje peal ja kolmas oli jäänud selja taha."

Matkaline kinnitas, et enesetunne oli selle kõige käigus vastik ning ta mõtles isegi palvetamise peale. "Nad on sellised majesteetlikud loomad, ma olin sattunud lihtsalt nende koju ja ma ei teadnud, kuidas seal käituda," ütles ta.