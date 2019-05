Victor Crone: olen laval üksi, ühtegi tüdrukut lavale ei tule

"Ühtegi tüdrukut pole. Kontseptsioon on suhteliselt sarnane, aga ühtegi tüdrukut lavale ei tule, olen ainult mina," avaldas Crone "Vikerhommikus".

Saara jääb suurshowst kõrvale, sest peab samal ajal pulmaplaane ning annab kodumaal etendusi. Crone on aga enesekindel, et kõik läheb Eurovisioonil hästi. "On mõningad muudatused, näiteks Saara pole kohal ja on mõned kaameranurgad, mis pole samad, sest lava on suurem. Kaks ja pool nädalat on aega, aga kõik pole ikka veel paigas. Ma arvan, et kõik riigid on natuke paanikas, aga ma olen kuulnud, et see on igal aastal nii," arutles Crone.

Crone on Tel Avivis kokku 16 päeva, Eesti eurotiim stardib lennujaamast laupäeval. "Ma arvan, et ma olen peamiselt elevil, tunnen, et tahaks juba lavale ja selle ära teha 180 miljoni inimese ees," arutles Crone.

Mehe sõnul on ta kõige enam stressis seetõttu, et tahab Eesti ja eestlased uhkeks teha. Crone esimene eesmärk on jõuda finaali, kuid peamine eesmärk on muidugi Eurovisiooni võit Eestisse tuua. "Ma ei läheks muidu võistlema sinna. Ma tean, et on palju häid laule ja tugevaid lugusid, aga muidugi ma tahan võita," lausus ta.

Tagasiside Crone euroloole "Storm" on seni olnud positiivne. "Inimesed, kellega ma olen kohtunud, ma arvan, et nad ei saagi muud öelda, aga nende sõnul on meil hea laul ja kõik on väga positiivsed. Minu jaoks on kogu see asi endiselt nagu unelm - Eesti Laulu võitmine. See on pööraselt lõbus, on imeline reisida ja inimestele meeldib minu laul," oli Crone rõõmus.

Crone kodumaal Rootsis on laul raadiotes TOP 20 mängituma seas ning lisaks sellele on muusik andnud kodumaal intervjuusid raadiojaamadele ja ajakirjadele. "Kui ma Eesti Laulu võitsin, oli Rootsis Melodifestivalen. Neil oli sellega üsna kiire ja mind teadvustatakse alles nüüd. See on hea ajastus Eurovisiooni mõttes, nad on mind märganud nüüd ja laul on raadiotes populaarsemaks muutunud," ütles Crone. Victori kaasmaalased ei saa Eesti poolt hääletada poolfinaalis, kuid kui Crone pääseb edasi finaali, saab punkte jagada ka Rootsi.

Pärast Eurovisiooni loodab Crone taas eesti keele õppimisele pühenduda. "Nii palju äppe on, kui keegi teab rakendust, kus on eesti keel sees, siis öelge," ütles Crone, et kiirete aegade tõttu on keeleõpe veidi soiku jäänud. Lisaks avaldab Crone Pärast võistlust uut muusikat, milleks on teinud koostööd Eesti produtsendi Syn Cole'iga.

Victor Crone lendab Tel Avivi laupäeval, otseülekannet tiimi teele saatmisest saab näha Menu lehel.