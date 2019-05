EiK alustab muusikas uut ajajärku: ärevushäired ja ülemõtlemine on mind pikalt saatnud

Kui luuletaja eelnevalt ilmunud albumitriloogia "uinak", "äratuskell" ja "unerohi" oli pigem kurvameelne ning inspireeritud teemadest nagu inimsuhted, valikute paljusus, hirm ja loomingu kommertsialiseerumine, siis uus singel "Ilusti" on kevadist lootust täis heatuju laul.

Tegemist on palaga, mis märgib ära uue ajajärgu alguse EiKi muusikas. "Uus singel laotab vundamendi hoopis teistsugusele loomingule kui see, mida seni avaldanud olen. Ärevushäired ja pidev ülemõtlemine on mind pikalt saatnud. Tänaseks olen mõistnud, kui suurel määral on elu iludus ja koledus meie endi peades kinni. Kuna kõik meid ümbritsev soosib, et endites pidevalt kahtleksime, siis "Ilusti" on võtnud oma missiooniks kuulajas hoopis hea ja soe tunne tekitada," kirjeldas EiK uue pala sünnilugu.

"Ilusti" video autoriteks on režissöörid Franz Malmsten ja Iris Peil ning hiphop-koreograaf Edgar Vunš. Klipi läbivateks teemadeks on rohmakas liikumine, piiride ületamine ja hirmust jagu saamisega kaasnev vabadustunne. "Soovisime astuda välja tavapärase tantsuvideo normidest ning näidata autentselt, kuivõrd vabastav võib avalikus ruumis ülesastumine olla. Seetõttu said ka osatäitjateks valitud inimesed, kes tantsuga professionaalselt ei tegele," sõnas videole koreograafia loonud Vunš.

Teose heliloojateks on kitarrist Mattias Tirmaste ning produtsent Luurel Varas. Taustvokaale laulavad Maris Pihlap, Eva Lotta Kliimask ja Franz Malmsten ning bongodel on Kristjan Tenso. Pala vokaalid salvestas Frankie Animalist tuntud Jonas Kaarnamets ning mix/master eest vastutab Romet Pott.

"Ilusti" video ja singli esitlus toimub 3. mail TIKSu raames Sfääris.