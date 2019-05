ETV2 ekraanil alustab põnevate dokumentaalidega keskkonnakuu

Meie planeet elab läbi hiiglaslike muutuste aega. Ka inimene peab muutuma ja õppima uuesti planeediga koos elama. Et koos elada, tuleb mõista õrna maailma, mis kuulub samavõrd ka teistele siinsetele asukatele.

Keskkonnakuu saab avapaugu täna 2. mail režissöör Brett Morgeni liigutava portreefilmiga "Jane". Film on eetris kell 20.00 ETV2-s.

Keskkonnakuu hingepõhjani vapustavad dokumentaalfilmid linastuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti ETV2-s. 6. mail on eetris Prantsuse režissööri François-Xavier Drouet' "Metsade aeg" ("The Time of Forests"). Orkaani tekkimisest saab teada 9. mail filmis "Orkaan" ("Hurricane: A Wind Odyssey"). Põnevaid filme jagub 27. maini, mil keskkonnakuu võtab kokku kliimasoojenemisest rääkiv "Kliima termostaat" ("Global Thermostat").