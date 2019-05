Kes on Eesti šokiartiste armastav disainer Rick Owens?

KUMU kunstimuuseumis avatakse täna Eesti räppari Tommy Cashi ja USA moelooja Rick Ownsi ühisnäitus "Tommy Cash ja Rick Owens. Süütud ja neetud". Kes aga on see Ameerika moedisainer, kes on teinud koostööd mitmete Eesti muusikutega?

Rick Owensi sünninimi on Richard Saturnino Owens. Ta sündis 1962. aastal 18. novembril, samal päeval 29 aastat hiljem sündis Eestis Tomas Tammemets, keda täna tunneme nimega Tommy Cash.

Moeajakiri i-D kirjutas, et Owensi ema Connie oli kooliõpetaja ja õmbleja, isa John sotsiaaltöötaja. Owens kasvas klassikalise muusika ja kirjanduse keskel ning võis televiisorit vaadata alles 16. eluaastast.

Porterville'il sündinud Owens kolis pärast keskkooli lõppu Los Angelesse, et alustada seal kunstiõpinguid Otise kunsti- ja disainikolledžis. Ta võttis rätsepatunde Los Angelese kaubandus- ja tehnikaülikoolis ja alustas oma esimest tööd firmas, kus pidi tootma disainerrõivaste koopiaid.

1990. kohtas Owens oma abikaasa Michèle Lamyga, kui alustas tööd rätsepana naise spordiriiete firmas. Omanimelise moebrändi lõi Owens 1994. aastal, kui avas Hollywood Boulevardil poe. Tema riideid müüsid Los Angelese uuendusliku lähenemisega butiigid nagu Charles Gallay ning Owensi disainid kogusid nimekaid fänne, nende seas grunge-muusik Courtney Love. Lõpuks püüdis Owens ka Ameerika moeajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintouri tähelepanu, kes sponsoreeris mehe esimest New Yorgi moenädala showd 2002. aastal.

Owens peab oma loominguliseks eeskujuks 2001. aastal surnud Ameerika moedisainerit Larry LeGaspit, kellele pühendas moeshow tänavu jaanuaris. Owens töötab praegu LeGaspi raamatu kallal, mille loodab selle aastanumbri sees avaldada.

2003. aastal kolis Owens koos Michèle Lamyga Pariisi, kus avas oma ateljee ajaloolises viie korrusega hoones, milles on töötanud endine Prantsusmaa president François Mitterrand. Sellest ajast saati valmivad Owensi disainid just Pariisis.

2005. aastal tuli Owens lagedale mööblikollektsiooniga, mida veab koostöös oma abikaasaga. Tema disainitud mööbli hulka kuuluvad tsemendist, pronksist, nahast, marmorist ja teistest eksklusiivsetest materjalidest koosnevad suurejoonelised esemed, mis kaunistavad ka Owensi enda kodu. Owens on mööblidisainis kogunud inspiratsiooni näiteks Iiri arhitektilt Eileen Graylt ja California rulaväljakutelt. Tema looming on väljas näiteks Pariisi ja Los Angelese moodsa kunsti muuseumites.

Koostöö Eesti artistidega

Rick Owensi huvi visuaalkultuuri eri tahkude vastu avaldub selgelt efektsetes moeetendustes. 2013. aastal kaasas Owens oma moeshowsse Eesti šokibändi Winny Puhhi. "Eesti keel on nagu Kuult pärit, see on nii imeline ja võõras - eriti, kuidas bändi laulja seda kriiskas. Ma lootsin, et see saab olema tulnukalik. Nägin neid internetis, nad osalesid viimasel Eurovisioonil, mida ma armastan," selgitas ta toona ajakirjale Dazed Digital.

Eelmise, 2018. aasta kevadel avaldas eestlasest räppar Tommy Cash sotsiaalmeedias, et kohtus Rick Owensi ja tema naisega õhtusöögil. Sama aasta suvel astus Cash üles Owensi moeshowl modellina, Owens teeb aga kaasa Cashi novembri lõpus ilmunud debüütalbumil "¥€$". Täna avatava näituse tarbeks Tommy Cashiga ühistööna loodud teosed võtavad kokku mõlema autori positsioone ja praktikaid.

Tommy Cash Rick Owensi moeshowl Autor: Scanpix/SIPA

Owens on oma töö eest moemaailmas pälvinud Perry Ellise nimelise auhinna 2002. aastal ning 2017. aastal tunnustati teda Ameerika moedisainerite liidu elutööauhinnaga. Lisaks on Owens pälvinud disainimuuseumi Cooper Hewitti preemia. Tema käe all on valminud kolm raamatut - moeteemaline "l'ai-je bien descendu?" 2007. aastal, omanimeline raamat "Rick Owens" 2011. aastal ja disainiraamat.

Owensi esimene näitus toimus 2017. aastal Milanos, koondades mehe 20 aasta tööb nime all "Subhuman Inhuman Superhuman".