Fotod: Printsess Charlotte tähistab neljandat sünnipäeva

Lähinädalad on Briti kuningaperele olnud sündmusterohked. 21. aprillil pidas 93. sünnipäeva kuninganna Elizabeth II ja 23. aprillil tähistas oma esimest sünnipäeva Charlotte'i noorem vend, pronts Louis. Esmaspäeval, 29. aprillil oli kaheksas pulma-aastapäev Williamil ja Kate'il ning lähipäevil on perekonda ootamas lisa, sest prints Harry ja hertsoginna Meghan ootavad oma esimese lapse sündi.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share three new photographs

of Princess Charlotte ahead of her fourth birthday tomorrow.



The photographs were taken in April by The Duchess at Kensington Palace and at

their home in Norfolk. pic.twitter.com/skf95Z44EZ