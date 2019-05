Tai koopast päästetud poisid sõlmisid Netflixiga filmilepingu

Lapsed olid 2018. aasta suvel enam kui kaks nädalat lõksus üleujutatud koobastes. Kõik pääsesid tänu 90 professionaalse sukelduja abil kokku pandud päästeoperatsioonile.

Kaheksa kuu pärast jõuab nende lugu Netflixi vahendusel ka ekraanile, kirjutab BBC.

Netflixi esindaja Erika Northi sõnul seob lugu unikaalse temaatika nii kohalikus kui ka üleilmses võtmes, kuna puudutas inimesi üle terve maailma. "Tai on Netflixi jaoks väga oluline turg ning me ootame väga, et saaksime ellu viia selle inspireeriva kohaliku, aga kogu maailma mõjutanud loo," sõnas ta.

Jalgpalli meeskonna poisid, vanuses 11-16 ja nende 25-aastane treener jäid möödunud aasta 23. juunil vihmaperioodil koopasse lõksu, kui vesi maa-alused tunnelid üle ujutas.

17 päeva väldanud päästetööd tõid vabatahtlikke Taisse kogu maailmast. Endine Tai mereväe sukelduja Saman Gunan kaotas päästetööde käigus elu, kui püüdis koopasse õhuballoone viia.

"Me ootame koostööd kõigi osapooltega, et veenduda meie loo tõepärases edasiandmises," sõnas poiste treener Ekkapol Chantapong.

Siiani on juhtumist avaldatud kaks raamatut ning detsembris lõppesid Briti-Tai päritolu režissööri Tom Walleri täispika filmi "The Cave" võtted.