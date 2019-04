Tartus on võim kevadpüha hommikuni tudengite käes

"Ees on volbriöö. Linnapea andis teile just äsja üle kõik volid, õigused võtta võim enda kätte, hoida seda, hoida seda heatahtlikult ja - üks sõna, mille ma tänavu lisan teile - mõistusepõhiselt," ütles Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tudengitele.

"Me ei ole seda võimu kunagi kuritarvitanud ehk me harilikult näitame linnarahvale lihtsalt väga lõbusat olemist. Ja loodame, et kõik tunnevad ennast sama hästi kui meie. Et volbri olemusest aru saada, tuleb seda ise kogeda," rääkis korporatsioon Filiae Patriae liige Laura.

"Volbrid ongi sellised üritused, kus kõik on pigem koos ja saadaksegi läbi kõikidega vähe rohkem kui muidu," ütles korporatsioon Arminia Dorpatensis liige Henri.

"Ma mäletan volbrit aastal 2012. Me pidutsesime kogu öö ja öö lõppes saunas. Ja enne veel olime me ühe väga kõrge maja katusel ja vaatasime, kuidas päike tõuseb," rääkis korporant Stefan Saksamaalt.

"Korporatsioon Ugala tuleb ikka volbrirongkäiku nautima täna. Mina arvan, et see on õhtu täis ootamatuid seiklusi, hetki täis kirge ja armastust ja kindlasti, kes veel ei ole endale naist või meest leidnud, siis täna õhtul võib kindlasti seda teha," ütles korporatsioon Ugala liige Julius.