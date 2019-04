Looduse fond kutsub Eesti nurmenukke kaardistama

"Me kutsumegi inimesi üles otsima üles need kohas, kus nad kasvavad ja mitte meile lihtsalt teada andma, et siin kasvab nurmenukk, vaid üle lugema umbes sada nurmenukuõit," selgitas looduskaitse ekspert Silvia Lotman ETV saates "Ringvaade".

Lotman ütles, et nurmenukkudel on kaks erinevat vormi, L-tüüp ja S-tüüp. Just neid kaht tüüpi kutsubki Eestimaa looduse fond inimesi eristama, et saada teada, kas Eesti nurmenukkude seas valitseb tasakaal. "Saame sellest teha soovitusi, mis selles piirkonnas tuleb teha," arutles Lotman.

Üleskutses osalemiseks tuleb minna õue, otsida koht, kus nurmenukud õitsevad, minna nurmenukk.ee lehele ja vaatlus sisestada. Kogutud andmeid kasutavad Tartu Ülikooli teadlased oma teadustöös.

Kaasa löömiseks toimi nii:

Leia oma kodukandis nurmenuku kasvukoht,

Mine nurmenukkude vaatlemiseks loodusesse ja võta endaga kaasa üks interneti ligipääsuga nutiseade,

Ava nurmenuku nutiveebi nurmenukk.ee ja alusta vaatluse sisestamisega (avaneb aprilli keskel),

Vaatle kuni 100 nurmenuku õit, kas tegu on S- või L-tüüpi õiega ja saada vaatlus nutirakendusega või meiliga info@nurmenukk.ee.