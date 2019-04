Koreograaf Teet Kask: Rudolf Nurejev sündis tantsijana

"Minu arust oli see suurepärane film. Ma olen näinud mitmeid tantsufilme ja tantsijatele pühendatuid filme, aga see oli esimene kord, kus ma nägin, et film oli siiras, autentne, ta ei olnud üle mängitud," loetles Kask positiivseid külgi ETV saates "Ringvaade", lisades, et boonuseks oli seegi, et filmis mängisid tõelised Vene balletitantsijad.

Kask ise on Nurejevit näinud 1990ndate alguses laval. "Ta siis ei olnud küll oma esimeses nooruses, aga oli näha karismat ja tohutut tantsuarmastust, mis temast välja voolas," kirjeldas Kask.

Kask ütles, et Nurejev sündis andekana. "Ta sündis tantsijana. See oli üks asi, millega ta vaeva nägi, ta pidi kogu aeg seda tõestama, et ta on tantsija ja see tõestus viis ta lõpuks õiges suunas sinna kohta, kus ta sai tuule tiibadesse," selgitas Kask ja lisas, et Nurjevil oli lapsest saati olemas suur tahe.

Eluloodraama "Valge vares" aluseks on Julie Kavanaugh' raamat "Rudolf Nureyev: The Life". Nurejevi rolli võitis laiaulatuslike otsingute tulemusel tunnustatud tantsija Oleg Ivenko, tema elus olulist rolli mänginud Clara Sainti kehastab Adèle Exarchopoulos. Ralph Fiennes kehastab balletiõpetajat Aleksandr Puškinit

Legendaarne tantsija Rudolf Nurejev põgenes 1950ndatel Nõukogude režiimi eest Läände. See polnud kerge, sest KGB hoidis võimude jaoks üha problemaatilisemaks muutunud artistil valvsalt silma peal.

Filmis mängivad veel Sergei Polunin, Chulpan Khamatova, Olivier Rabourdin, Raphaël Personna ja Louis Hofmann. Lavastajaks Ralph Fiennes, stsenaariumi kirjutas David Hare.