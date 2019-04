Hobune Jenny armastab üksi Frankfurdi linnas jalutada

Jenny 79-aastane omanik on pannud looma külge sildi, millel on kirjas, et "Mu nimi on Jenny, ma ei ole kodust ära jooksnud, olen lihtsalt jalutuskäigul." Ka kohalik politsei on Jenny tegemistega kursis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellegi poolest tuleb politseil aeg-ajalt rahustada inimesi, kes helistavad ja teatavad, et linnas eksleb üksik hobune. Jenny teab täpselt, mis on ta siht ning päeva lõpuks jõuab ta alati tagasi koju.