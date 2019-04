Päriselu Vargamäe Andres ja Oru Pearu jagasid kohtusse sõites üht vankrit

"Tõe ja õiguse" Andres Paas põhineb suuresti Peeter Hansenil, Anton Hansen Tammsaare oma isal. Urmet rõhutas ETV saates "Ringvaade", et tegelased on sarnased, aga mitte üks ühele. "Tammesaare võttis natukene ainest oma isast, kes oli Peeter Hansen, kes oli vaikne töömees, ajas oma naabriga kiusu selle tõe otsimisega ja tõe poole püüu on ta oma isa pealt võtnud või leidnud," selgitas Urmet.

Pearu Murakat on seostatud talupidaja Jakob Sikenbergiga. Urmet ütles, et päriselus tuli ette, et kohtusse sõites jagasid mehed isegi üht vankrit. "Antoni isa olla pidevalt Jakobiga tõesti käinud vallakohtus kraavide ja kribu-krabu pärast maid jagamas," ütles Urmet. Urmeti sõnul oli Jakob kiuslik vigurimees, kellele jäi külaelust väheseks. "Ta ei tahtnud, kui lihtsalt kartul kasvab, vaid ta tahtis midagi veel," ütles Urmet, et kohtuskäimine võis olla lihtsalt meelelahutus.

Mari Paas ja Krõõt Paas on Tammsaare ema Ann Hanseni pealt maha kirjutatud "Tundus, et tal on tarvis kaht naist Vargamäe Andresele ja siis tegi oma emast kaks, liitis midagi juurde ja sättis. Laias laastus prototüüp on Ann Hansen, aga võrdusmärki ei ole," ütles Urmet, et Ann oli tõesti lahke ja lapsesõbralik.

Noorem Andres Paas on sarnane kirjaniku venna August Hanseniga, kes raamatu ilmumise ajal Albu kandis talu pidas. Mees pidi seisma silmitsi paljude lugejatega, kes huvi pärast tema talupidamist läksid üle vaatama. "Eks nad pidid alla neelama ja lähtuma sellest, et see on väljamõeldud," ütles Urmet, et raamatuga kaasnenud huvi ei pakkunud päriselu "Tõe ja õiguse" kangelastele alati rõõmu.