Tartlased teevad kaasa New Jerseys ilmunud albumil

Andres mängib kitarri palas "When It's Midnight Somewhere In the World", Sireti sulest pärineb aga illustratsioon plaadi kaanel.

James Dalton on New Jersey folk- ja bluusmuusik, kes tuuritas Eestis esimest korda 2007. aastal ansambliga Bullfrog Brown ning on tänaseks üles astunud ka näiteks festivalidel Jazzkaar ja Augustibluus. Uuel plaadil "Words", mida saab tasuta kuulata veebilehel, loeb Dalton oma tekste nii üksi kui Rootsi bluusikitarri või USA hip-hop artisti Chill Smithi loodud muusika saatel. Smith on teinud ka albumi kujunduse.

Siret Rootsi joonistusi kasutab tänavu plaadikujunduses veel teinegi New Jersey artist: R&B ja soulilaulja, kahekordne Grammy-nominent Eric Roberson on avaldamas albumit "LNS", mille esikaant kaunistab samuti Siret Rootsi illustratsioon. Varem on Roots andnud välise ilme ka näiteks Walesi pruulikoja The Celt Experience tooteseeriale.

Bluusikitarristi Andres Rootsi sooloalbum "Breakfast in September" jõudis aastavahetusel nii Suurbritannia kui Prantsusmaa raadiotes enimmängitud bluusiplaatide esikümnesse ning Roots ise märtsikuise ajakirja Blues in Britain esikaanele. Tartus saab teda esinemas kuulda 23. mail Illegaardis, Tallinnas 26. mail Von Krahlis – mõlemal kontserdil astub üles ka Shoti bluusilegend Dave Arcari.