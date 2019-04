Raadio 2 kolib sünnipäevanädalaks Tartusse

Sel kolmapäeval sünnipäeva tähistav Raadio 2 täidab terve nädala eriprogrammiga, sest juba mitmendat aastat järjest kolib vaba ja värske raadiojaam oma tegemistega Tartusse. Just ülikoolilinnast lükkab Bert Järvet sel nädalal käima hommikud ja toimuvad mitmed R2 eriüritused ning otselülitused Tartu tudengipäevadelt.

Raadio 2 suur sünnipäevakontsert toimub juba täna õhtul, kui Tartu Kaarsillal astub kell 23 R2 lavale Lexsoul Dancemachine. Homsel sünnipäeval seilab mööda Emajõge aga R2 LIVE BOAT ning reedel on kõik oodatud kevade suurimale reivile Tartu Aparaaditehases.

Sünnipäeva raadioeetri täidab Raadio 2 suure muusikalise maratoniga, mis võtab ette viimased 26 aastat muusikas. Saatejuhid Kristo Rajasaare, Margus Kamlat, Koit Raudsepp ja Erik Morna alustavad muusikalise ajamasina juhtimist kohe kolmapäeva hommikul kell seitse, kui esimesena kõlavad Raadio 2 eetris palad tänapäevast. Läbi päeva aasta aastalt tagasi sammuv maraton jõuab õhtul kella kaheksaks aastasse 93. Kavas on hitisadu ja sadu hitte, imelikku ja imelist muusikat, tähtsaid ja suvalisi fakte, vanu uudiseid ja uusi kommentaare. Alates kella 20st tähistab R2 sünnipäeva meeleolukas erisaade koos erinevate õhtuse vööndi saatejuhtidega.

Esimest korda 1. mail 1993. aastal eetrisse jõudnud Raadio 2 on 26 aasta jooksul kujunenud Eesti muusika eestkõnelejaks ja on täna kõige olulisem platvorm noorte ja andekate artistide arenguks. Melomaanidest tegijate kvaliteedifilter aitab ka kuulajate muusikalist silmaringi laiendada. Käesolevast märtsist on Raadio 2-l ka oma telesaade "R2TV", mis teeb kord kuus tiiru peale kõigele põnevale, mis Eesti muusikaelus toimub. Järgmine "R2TV" on ETV2 ekraanil juba esmaspäeval, 6. mail kell 21.00.