Jaak Joala saab nimelise trammi

Tallinna Linnatranspordi trammiteenistuse direktor Andres Vään selgitas, et muusikatrammide projekti eesmärgiks on tunnustada Eesti mitmepalgelise muusikakultuuri väljapaistvamaid isiksusi. "Sellesse nimistusse kuulub vaieldamatult Jaak Joala, kelle suurust oleme hakanud viimastel aastatel vääriliselt hindama," ütles Vään.

Tallinna Linnatranspordile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon ja Jaak Joala mälestustramm on järjekorras juba seitsmes. Alates 2018. aasta septembrist on igal kuul saadetud liinile muusikatramme, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, lõõtsamaestro Heino Tartese, Alo Mattiiseni, Georg Otsa ja Raimond Valgre järgi. Lisaks muusikatrammidele sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed 12 KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.